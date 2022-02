A Babel plugin to store the types of React components as a property on the component for documentation

Install

yarn add babel-plugin-extract-react-types pretty-proptypes

Usage

.babelrc

{ "plugins" : [ "babel-plugin-extract-react-types" ] }

import SomeComponent from 'somewhere' ; import Props from 'pretty-proptypes' ; < Props heading = "My Component" component = {SomeComponent} /> ;

Inspiration