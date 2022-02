Babel plugin that extracts all variable names from import statements. Used by the MDX pragma.

Installation

yarn add babel-plugin-extract-import-names

Usage

const babel = require ( '@babel/core' ) const BabelPluginExtractImportNames = require ( 'babel-plugin-extract-import-names' ) const jsx = ` import Foo from 'bar' import { Bar } from 'baz' ` const plugin = new BabelPluginExtractImportNames() const result = babel.transform(jsx, { configFile : false , plugins : [plugin.plugin] }) console .log(plugin.state.names)

License

MIT