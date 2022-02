Create constants that replace various expressions at build-time

Install

npm install --save-dev babel-plugin-define-patterns

Usage

{ "plugins" : [ [ "define-patterns" , { "replacements" : { "process.env.NODE_ENV" : "production" , "typeof window" : "object" , "__DEV__" : true , "require('currentBuildNumber')" : 42 } }] ] }

Example

Input:

process.env.NODE_ENV

Options:

{ "replacements" : { "process.env.NODE_ENV" : "development" } }

Output:

"development"

For more examples see input.txt and output.txt.