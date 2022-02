babel-plugin-danger-remove-unused-import

For shrinking the bundled javascript size 😄

Note: remove unused import is dangerous because the imported package may have some side effects!

Option

{ ignore : [ 'react' ] }

Input

import React from 'react' import Button from 'button' import _ from 'lodash' import moment from 'moment' import { data } from '../some-where' const a = {} a.moment = < Button x = {data} />

Output

import React from 'react' import Button from 'button' - import _ from 'lodash' - import moment from 'moment' import {data} from '../some-where' // ... const a = {} a.moment = <Button x={data} />

Todo