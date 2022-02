Convert global variables to import statements

Examples

Example 1

.babelrc

{ "plugins" : [[ "auto-import" , { "declarations" : [ { "default" : "React" , "path" : "react" } ] } ]] }

In

React.createElement( "div" , null , []);

Out

import React from "react" ; React.createElement( "div" , null , []);

Example 2

.babelrc

{ "plugins" : [[ "auto-import" , { "declarations" : [ { "default" : "React" , "members" : [ "Component" ], "path" : "react" } ] } ]] }

In

class MyComponent extends Component { }

Out

import { Component } from "react" ; class MyComponent extends Component { }

Example 3

Suitable for polyfilling browser built-ins (eg. window.fetch )

.babelrc

{ "plugins" : [[ "auto-import" , { "declarations" : [ { "anonymous" : [ "fetch" ], "path" : "whatwg-fetch" } ] } ]] }

In

fetch( "http://example.com/qwe" );

Out

import "whatwg-fetch" ; fetch( "http://example.com/qwe" );

Example 4

Generate import path by filename. [name] will be replaced to processed filename.

.babelrc

{ "plugins" : [[ "auto-import" , { "declarations" : [ { "default" : "styles" , "path" : "./[name].css" } ] } ]] }

In

component-name.js

<input className={styles.className} />

Out

import styles from "./component-name.css" ; < input className = {styles.className} /> // ...

You can process filename by "nameReplacePattern" and "nameReplaceString" options. It's processing like this:

"basename.js" .replace( new RegExp (nameReplacePattern), nameReplaceString);

By default

nameReplacePattern == "\\.js$" ; nameReplaceString == "" ;

.babelrc

{ "plugins" : [[ "auto-import" , { "declarations" : [ { "default" : "styles" , "path" : "./[name].css" , "nameReplacePattern" : "\.component\.js$" , "nameReplaceString" : ".styles" } ] } ]] }

In

name.component.js

<input className={styles.className} />

Out

import styles from "./name.styles.css" ; < input className = {styles.className} /> // ...

Using with Create React App

If you don't want to eject your project, you can use react-app-rewired and customize-cra.

Follow the instructions.

config-overrides.js