Replaces arr.includes(val) with arr.indexOf(val) >= 0 .

Thanks to @kittens for the help.

Example

In

[ 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 ].includes( 4 );

Out

; [ 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 ].indexOf( 4 ) >= 0 ;

Pitfalls

This doesn't work:

In

function foo ( arr ) { return arr.includes( 'foo' ); }

Out

function foo ( arr ) { return arr.includes( 'foo' ); }

Installation

$ npm install babel-plugin-array-includes

Usage

Via .babelrc (Recommended)

.babelrc

{ "plugins" : [ "array-includes" ] }

Via CLI

$ babel --plugins array-includes script.js

Via Node API