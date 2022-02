A babel transformer plugin for Angular 2 decorators and type annotations.

Use babel-plugin-transform-decorators-legacy to support decorators.

Supported decorators/annotations

Even without this plugin (thanks to babel-plugin-transform-decorators-legacy)

Class decorators @Component({ selector : 'hello' }) class HelloComponent {}

Class property decorators with initializers @Component({ }) class HelloComponent { @Output() foo = new EventEmitter(); }

With this plugin

Type annotations for constructor parameters class Hello { constructor (foo: Foo, bar: Bar) { this .foo = foo; this .bar = bar; } } Generic types are ignored as same as in TypeScript e.g. QueryList<RouterLink> is treated as QueryList

Class property decorators with no initializer @Component({ }) class HelloComponent { @Input() bar; }

Decorators for constructor parameters @Component({ }) class HelloComponent { constructor (@Attribute('name') name, @Optional() optional) { this .name = name; this .optional = optional; } }

Install

npm install --save-dev babel-plugin-angular2-annotations

npm install --save-dev babel-plugin-transform-decorators-legacy babel-plugin-transform-class-properties babel-plugin-transform-flow-strip-types babel-preset-es2015

.babelrc

{ "plugins" : [ "angular2-annotations" , "transform-decorators-legacy" , "transform-class-properties" , "transform-flow-strip-types" ], "presets" : [ "es2015" ] }

Example

Before:

class HelloComponent { @Input() baz; constructor (foo: Foo, @Optional() bar: Bar) { } }

After:

class HelloComponent { @Input() baz = this .baz; } Optional()(HelloComponent, null , 1 ); Reflect .defineMetadata( 'design:paramtypes' , [Foo, Bar]);

See babel-angular2-app or angular2-esnext-starter for more complete example.

License

ISC