NO LONGER SUPPORTED

Due to official V8 DevTools debugging support via the --inspect flag, supported by babel-node .

Use node-inspector 's node-debug command with babel-node !

Execute on any file to immediately run and inspect with Chrome Developer Tools.

Install

npm install -g babel-node-debug

Run

babel-node-debug path/to/file.js bode-debug path/to/file.js

Happy Debugging 😄