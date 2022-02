babel-merge merges multiple Babel configuration objects into a single copy. Plugin and preset objects and arrays will be merged together.

Note: options to plugins and presets will not be merged, but instead replaced by the last matching item's options. This makes the behavior consistent with how Babel works.

Requirements

Node.js v6.10+

Yarn or npm client

Installation

babel-merge can be installed via the Yarn or npm clients.

Yarn

❯ yarn add babel-merge

npm

❯ npm install --save babel-merge

Usage

merge(a, b, options)

merge.all([a, b, ..., z], options)

Where a , b , z are Babel configuration objects and options is a deepmerge options object.

const merge = require ( 'babel-merge' ); const together = merge( { presets : [ [ '@babel/preset-env' , { targets : { browsers : [ 'latest 1 Chrome' ] } }] ] }, { presets : [ [ '@babel/preset-env' , { targets : { browsers : [ 'latest 1 Firefox' ] } }] ] } ) console .log(together); { presets : [ [ '@babel/preset-env' , { targets : { browsers : [ 'latest 1 Firefox' ] } }] ] }

If a pathname was used in an earlier merge, you can still merge by exact name:

const merge = require ( 'babel-merge' ); const together = merge( { presets : [ [ require .resolve( '@babel/preset-env' ), { targets : { browsers : [ 'latest 1 Chrome' ] } }] ] }, { presets : [ [ '@babel/preset-env' , { targets : { browsers : [ 'latest 1 Firefox' ] } }] ] } ) console .log(together); { presets : [ [ '/Users/me/code/app/node_modules/@babel/preset-env/lib/index.js' , { targets : { browsers : [ 'latest 1 Firefox' ] } }] ] }

Even works for plugins and presets within environments:

const merge = require ( 'babel-merge' ); const together = merge( { env : { development : { presets : [ [ require .resolve( '@babel/preset-env' ), { targets : { browsers : [ 'latest 1 Chrome' ] } }] ] } } }, { env : { development : { presets : [ [ '@babel/preset-env' , { targets : { browsers : [ 'latest 1 Firefox' ] } }] ] } } } ) console .log(together); { env : { development : { presets : [ [ '/Users/me/code/app/node_modules/@babel/preset-env/lib/index.js' , { targets : { browsers : [ 'latest 1 Firefox' ] } }] ] } } }

Order is preserved between non-option plugins and presets and ones with options: