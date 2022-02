Serialize a module into an easier format to work with

import {foo, bar} from "mod" ; export default function ( ) { } const baz = 42 , bat = class Bat {}; export { baz, bat };

Creating this AST:

Program body: - ImportDeclaration specifiers: - ImportSpecifier - ImportSpecifier - ExportDefaultDeclaration declaration: FunctionDeclaration - VariableDeclaration declarations: - VariableDeclarator - VariableDeclarator - ExportNamedDeclaration specifiers: - ExportSpecifier - ExportSpecifier

Will be exploded to this:

{ imports : [ { kind : "value" , local : "foo" , external : "foo" , source : "mod" , loc : {...} }, { kind : "value" , local : "bar" , external : "bar" , source : "mod" , loc : {...} }, ], exports : [ { local : "_default" , external : "default" , loc : {...} }, { local : "baz" , external : "baz" , loc : {...} }, { local : "bat" , external : "bat" , loc : {...} }, }, statements : [ { type : "FunctionDeclaration" }, { type : "VariableDeclaration" , declarations : VariableDeclarator }, { type : "VariableDeclaration" , declarations : VariableDeclarator }, ], }

Serializes imports/exports to an easy to work with format

import a, {b} from "mod" ; import * as c from "mod" ; export default function d ( ) {} export {e, f as g}; export { default as h} from "mod" ; export * from "mod" ;

{ imports : [ { kind : "value" , local : "a" , external : "a" , source : "mod" }, { kind : "value" , local : "b" , external : "b" , source : "mod" }, { kind : "value" , local : "c" , source : "d" }, ], exports : [ { local : "d" , external : "d" }, { local : "e" , external : "e" }, { local : "f" , external : "g" }, { local : "default" , external : "g" , source : "mod" }, { source : "mod" }, ] }

Simplifies declarations to create 1 binding per statement (i.e. variables)

function a ( ) {} var b, c;

function a ( ) {} var b; var c;

Splits export values away from their exports

export function a ( ) {} export default function ( ) {}