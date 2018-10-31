Az – JS-библиотека для морфологического анализа, токенизации и прочих NLP-задач для русского языка.
Основана на библиотеке pymorphy2 для Python.
Состоит из следующих модулей:
dicts/), в дальнейшем планируется возможность собирать их самостоятельно (из базы OpenCorpora).
Данная библиотека является бесплатным программным обеспечением и вы можете её свободно использовать в соответствии с лицензией MIT.
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Через npm:
$ npm install az --save
var Az = require('az');
Через bower:
$ bower install az --save
<script src="bower_components/az/dist/az.min.js"></script>
Пример:
var tokens = Az.Tokens('Мама мыла раму').done();
// => 3 слова, 2 пробельных токена
Конструктор
Az.Tokens принимает на вход строку и разбивает её на токены. Например, каждое слово, последовательность пробелов, пунктуация — считаются отдельными токенами. Никакого дополнительного анализа над токенами не производится.
При этом разбивка производится относительно «умным» способом, который позволяет выделять в отдельные токены ссылки, хэштеги и адреса электронной почты. Кроме «чистого» текста поддерживается HTML-, вики- и Markdown-разметка (никакой особой структуры при этом не строится, но сущности разметки — например, HTML-теги — выделяются в отдельные токены).
Кроме того, токенизатор написан таким образом, чтобы в него можно было подавать текст кусками, и он при этом корректно обрабатывает токены на стыках кусков:
var tokens = Az.Tokens('Длинный те')
.append('кст, разбиты')
.append('й на несколько частей')
.done(); // => 6 слов, 5 пробельных токенов, 1 знак препинания
Например, можно читать большой документ, постепенно «скармливая» его токенизатору.
Пробелы (и прочие служебные символы) всегда превращаются в токены наравне с остальным контентом. Это позволяет, например, склеить текст в точности в том виде, в котором он был до токенизации. Однако это может быть не очень удобно при обработке токенов. Для упрощения работы «доставать» токены можно с фильтрацией: то есть игнорировать токены определенных типов (или, наоборот, извлекать токены определенных типов).
В плане публичного API токенизатор вдохновлен классом
StringTokenizer в Java.
Подробная документация: Az.Tokens.
Пример:
Az.Morph.init('bower_components/az/dicts', function() {
var parses = Az.Morph('стали');
console.log(parses); // => 6 вариантов разбора
console.log(parses[0].tag.toString()); // => 'VERB,perf,intr plur,past,indc'
console.log(parses[1].tag.toString()); // => 'NOUN,inan,femn plur,nomn'
});
Морфологический анализатор принимает на вход единственное слово (например, полученное после токенизации) и возвращает массив возможных вариантов его разбора: часть речи, падеж, род и т.д. Варианты сортируются по убыванию «правдоподобия», поэтому предполагается, что первый вариант должен быть ближе всего к истине.
Для разбора используются словари в специальном формате DAWG, поэтому перед работой с морфологическим модулем их следует загрузить: вызвать метод
Az.Morph.init([path], callback) и дождаться их загрузки (вызова
callback). По умолчанию они грузятся из подпапки
dicts, но её можно указать вручную первым параметром.
Как и в pymorphy2, в Az для неизвестных слов работают предсказатели (только в pymorphy2 они называются анализаторами, а тут — парсерами). Список применяемых парсеров можно посмотреть в исходниках и при желании переопределить с помощью опции
parsers в конфиге. Кроме того, можно писать свои парсеры и складывать в объект
Az.Morph.Parsers – они также будут доступны для анализа.
В дополнение к предсказателям, при словарном разборе можно разрешить исправление опечаток и т.н. «заикания» (это когда в слове преднамеренно растягивают буквы: «го-о-ол», «нееет»). Это, очевидно, несколько ухудшает производительность (особенно это касается именно опечаток), поэтому использоваться должно осознанно. В целом же библиотека писалась с упором на хорошую работу не только в «тепличных условиях» (когда предполагается идеальная корректность текста на входе), но в «дикой природе».
Каждый вариант разбора представляет из себя, грубо говоря, предполагаемую форму слова (т.н. «тег») и описание того, как слово нужно склонять. Просклонять его можно методом
inflect, привести в начальную форму — методом
normalize. Метод
pluralize согласует слово с числом.
Тег — некий набор атрибутов слова (граммем), часть которых являются изменяемыми, часть — неизменяемыми. Некоторые граммемы являются «булевыми» (то есть они либо есть, либо нет) — например, наличие граммемы
Arch означает, что слово является устаревшим. В таком случае присутствие такой граммемы проверяется так:
if (parses[0].tag.Arch) ... (или
if ('Arch' in parses[0].tag) ...). Другие граммемы объединяют в себя список «дочерних» граммем: например, граммема
CAse обозначает падеж, и может принимать значения
nomn,
gent и т.д. В таком случае поле
parses[0].tag.CAse содержит строку (допустим,
'gent') + присутствует и дочерняя граммема сама по себе:
parses[0].tag.gent == true. Полный список возможных граммем доступен на сайте OpenCorpora.
Подробная документация: Az.Morph.
В дальнейших планах предполагается работа над синтаксическим анализом предложений (построением синтаксических деревьев) и извлечением смыслов.