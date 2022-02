NOTICE: The API for AXObject Query is very much under development until a major version release. Please be aware that data structures might change in minor version releases before 1.0.0 is released.

AXObject Query

Approximate model of the Chrome AXObject.

The project attempts to map the AXObject concepts to the WAI-ARIA 1.1 Roles Model so that a complete representation of the semantic HTML layer, as it is exposed assistive technology, can be obtained.

CDN URL: https://unpkg.com/axobject-query

Utilities

AXObjects

import { AXObjects } from 'axobject-query' ;

Interface

These methods are available on each export from the module. The typing here in the documentation is pseudo-typed. Each export will have its own specific types for each method signature.

{| entries: () => Array <$Item>, get : ( key: $Key ) => ?$Value, has : ( key: $Key ) => boolean, keys : () => Array <$Key>, values : () => Array <$Value>, |};

Concepts in the project

AXObjects are mapped to their HTML and ARIA concepts in the relatedConcepts field.

The type field is a loose association of an AXObject to the window , structure and widget abstract roles in ARIA. The generic value is given to DivRole ; it does not exist in ARIA. Divs are special in HTML in the way that they are used as generic containers. Span might have also been associated with a generic type except that there is no SpanRole AXObject.

AXObject to Element

import { AXObjectElements } from 'axobject-query' ;

AXObjects are mapped to their related HTML concepts, which may require attributes (in the case of inputs) to obtain the correct association.

AXObject to Role

import { AXObjectRoles } from 'axobject-query' ;

AXObjects are mapped to their related ARIA concepts..

Element to AXObject

import { elementAXObjects } from 'axobject-query' ;

HTML elements are mapped to their related AXConcepts concepts.

License

Copyright (c) 2021 A11yance