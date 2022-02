Simplify cancellation of http requests when using the awesome axios library

Installation

Using npm:

npm install axios-cancel --save

Getting started

axios-cancel simplifies the interface of the Cancel api introducted in axios v1.5, which is based on the cancelable promises proposal

import axios from 'axios' ; import axiosCancel from 'axios-cancel' ; axiosCancel(axios, { debug : false }); ... const requestId = 'my_sample_request' ; const promise = axios.get(url, { requestId : requestId }) .then( ( res ) => { console .log( 'resolved' ); }).catch( ( thrown ) => { if (axios.isCancel(thrown)) { console .log( 'request cancelled' ); } else { console .log( 'some other reason' ); } }); axios.cancel(requestId);

Examples

Multiple subsequent requests with same requestId

... const requestId = 'my_sample_request' ; const promise1 = axios.get(url, { requestId : requestId }) .then( ( res ) => { console .log( 'resolved promise 1' ); }).catch( ( thrown ) => { if (axios.isCancel(thrown)) { console .log( 'request 1 cancelled' ); } else { console .log( 'some other reason' ); } }); const promise2 = axios.get(url, { requestId : requestId }) .then( ( res ) => { console .log( 'resolved promise 2' ); }).catch( ( thrown ) => { if (axios.isCancel(thrown)) { console .log( 'request 2 cancelled' ); } else { console .log( 'some other reason' ); } });

Multiple requests with different requestId , cancell all

... const requestId1 = 'my_sample_request_1' ; const promise1 = axios.get(url, { requestId : requestId1 }) .then( ( res ) => { console .log( 'resolved promise 1' ); }).catch( ( thrown ) => { if (axios.isCancel(thrown)) { console .log( 'request 1 cancelled' ); } else { console .log( 'some other reason' ); } }); const requestId2 = 'my_sample_request_2' ; const promise2 = axios.get(url, { requestId : requestId2 }) .then( ( res ) => { console .log( 'resolved promise 1' ); }).catch( ( thrown ) => { if (axios.isCancel(thrown)) { console .log( 'request 2 cancelled' ); } else { console .log( 'some other reason' ); } }); axios.cancelAll();

Methods

axiosCancel(instance: axios[, options])

options

debug (enables logging)

axios.cancel(requestId: string[, reason: string])

axios.cancelAll([reason: string])

License

MIT