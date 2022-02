Same as React PropTypes, but allows you to read/extract inputted values during runtime (useful for automating component documentation). No need to modify any existing code: just follow steps 1 & 2 of installation, and extract using Component.propTypes

console .log(AnyComponent.propTypes.color.info); { propTypeName : "oneOf" , isRequired : false , allowedValues :[ "beige" , "red" , "green" , "black" , "white" , "purple" ] }

Example

Extracting the prop-types of "BrowserRouter" component (from the famous React Router) will output the following object:

{ key : "basename" , propTypeName : "string" , isRequired : false }, { key : "forceRefresh" , propTypeName : "bool" , isRequired : false }, { key : "getUserConfirmation" , propTypeName : "func" , isRequired : false }, { key : "keyLength" , propTypeName : "number" , isRequired : false }, { key : "children" , propTypeName : "node" , isRequired : false }

To achieve the above, follow installation step 1 & 2 below, and try the following code:

import React from 'react' ; import { BrowserRouter } from 'react-router-dom' ; const logPropTypes = ( {propTypes} ) => Object .keys(propTypes).forEach( key => console .log({ key, ...propTypes[key].info })); logPropTypes(BrowserRouter);

Another example:

As you can see below, you can continue using the "prop-types" package; i.e. no need to modify existing code:

import React from 'react' ; import PropTypes from 'prop-types' ; const YourComponent = () => < div > hello! </ div > ; YourComponent.propTypes = { value : PropTypes.number.isRequired, someShape : PropTypes.shape({ aString : PropTypes.string }) }; const logPropTypes = ( {propTypes} ) => Object .keys(propTypes).forEach( key => console .log({ key, ...propTypes[key].info })); logPropTypes(YourComponent);

Installation

Step 1: add dependency

npm install axe-prop-types --save

or if you use yarn:

yarn add axe-prop-types

Step 2: add to webpack config

Add to your webpack resolve configuration:

resolve:{ alias :{ 'prop-types$' : path.join(__dirname, 'node_modules/axe-prop-types' ) } }

example webpack.config.js:

const path = require ( 'path' ); module .exports = { entry : './src/entry' , output : { path : path.join(__dirname, 'build' ), filename : 'app.js' }, module : { rules : [ { test : /\.js$/ , exclude : /node_modules/ , loader : 'babel-loader' } ] }, resolve : { alias : { 'prop-types$' : path.join(__dirname, 'node_modules/axe-prop-types' ) } } };

License

MIT