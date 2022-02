This library enables you to utilize AWS Lambda and Amazon API Gateway to respond to web and API requests using the Koa.js application framework

Installation

$ npm install --save aws-serverless-koa

Usage

const Koa = require ( 'koa' ); const serverless = require ( 'aws-serverless-koa' ); const app = new Koa(); app.use( async ctx => { ctx.body = 'Hello, world!' ; }); module .exports.handler = serverless(app);

Middleware

This package includes middleware to easily get the event object Lambda receives from API Gateway (based on aws-serverless-express/middleware ):

const awsServerlessKoaMiddleware = require ( 'aws-serverless-koa/middleware' ); app. use ( awsServerlessKoaMiddleware ()); app. use ( ctx => { ctx . body = ctx . apiGateway . event });

License

MIT license