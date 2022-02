Parameter cache for AWS System Manager Parameter Store and AWS Secrets Manager

Installation

npm install aws-parameter-cache @aws-sdk/client-ssm @aws-sdk/client-secrets-manager

How to use

import { ssmParameter } from 'aws-parameter-cache' ; const param = ssmParameter({ name: 'foo' }); const value = await param.value;

Secrets Manager Parameter

import { secretsManagerParameter } from 'aws-parameter-cache' ; const param = secretsManagerParameter({ name: 'foo' }); const value = await param.value;

Secrets Manager Secret

import { secretsManagerSecret } from 'aws-parameter-cache' ; const secret = secretsManagerSecret({ secretId: 'foo' }); const secretString = await secret.secretString;

Cache invalidation

const param = ssmParameter({ name: 'foo' , maxAge: 1000 * 60 * 5 }); const value = await param.value;

Force refresh

const param = ssmParameter({ name: 'foo' }); const value = await param.value; param.refresh(); const newValue = await param.value;

StringList (SSM Parameter)

const param = ssmParameter({ name: 'fooList' }); const valueArray = await param.value; valueArray.forEach( console .log)

Usage with AWS Lambda

const param = ssmParameter({ name: 'name' }); export const handler = async (event, context) => { const value = await param.value return `Hello ${value} ` }

IAM (SSM Parameter)

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "ssm:GetParameter" ], "Resource" : "arn:aws:ssm:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:parameter/<PARAMETER_NAME>" }, { "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "kms:Decrypt" ], "Resource" : "arn:aws:kms:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:alias/aws/ssm" } ] }

License

MIT