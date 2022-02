A tiny Amazon Signature Version 4 connection class for the official Elasticsearch Node.js client, for compatibility with AWS Elasticsearch and IAM authentication.

Supports AWS SDK global or specific configuration instances (AWS.Config), including asyncronous credentials from IAM roles and credential refreshing.

Installation

npm install --save aws-elasticsearch-connector @elastic/elasticsearch aws-sdk

Example usage

Using global configuration

const { Client } = require ( '@elastic/elasticsearch' ) const AWS = require ( 'aws-sdk' ) const createAwsElasticsearchConnector = require ( 'aws-elasticsearch-connector' ) AWS.config.update({ profile : 'my-profile' }) const client = new Client({ ...createAwsElasticsearchConnector(AWS.config), node : 'https://my-elasticsearch-cluster.us-east-1.es.amazonaws.com' })

Using specific configuration

const { Client } = require ( '@elastic/elasticsearch' ) const AWS = require ( 'aws-sdk' ) const createAwsElasticsearchConnector = require ( 'aws-elasticsearch-connector' ) const awsConfig = new AWS.Config({ }) const client = new Client({ ...createAwsElasticsearchConnector(awsConfig), node : 'https://my-elasticsearch-cluster.us-east-1.es.amazonaws.com' })

Test