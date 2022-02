Awesome Sass Easing Variables

Some useful variables for easing animations using SASS. I'll add to this file whenever i come across a cool easing pattern.

Install

$ npm install awesome-sass-easing --save

or

$ bower install sass-easing

Usage

@ import "../node_modules/awesome-sass-easing/_easings.scss" ; .element { transition ( top 500ms $easeInCubic ); }

##Easing Functions

The following easing functions are available:

easeInSine

easeOutSine

easeInOutSine

easeInQuad

easeOutQuad

easeInOutQuad

easeInCubic

easeOutCubic

easeInOutCubic

easeInQuart

easeOutQuart

easeInOutQuart

easeInQuint

easeOutQuint

easeInOutQuint

easeInExpo

easeOutExpo

easeInOutExpo

easeInCirc

easeOutCirc

easeInOutCirc

easeInBack

easeOutBack

easeInOutBack

easeInOutFast

License

MIT