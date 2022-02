Install

npm install --save awesome-only-resolves-last-promise // or yarn add awesome-only-resolves-last-promise

Features

Wraps an existing async function

When calling the wrapped function multiple times consecutively, only the last returned promise will resolve and formerly returned promises will be cancelled (they won't resolve nor reject)

Usage

import { onlyResolvesLast } from 'awesome-only-resolves-last-promise' ; const asyncFunction = async (arg: number , arg2: string ) => { await delay( 100 ); return `val ${arg} ${arg2} ` ; }; const wrappedAsyncFunction = onlyResolvesLast(asyncFunction); const promise1 = wrappedAsyncFunction( 1 , '1' ); const promise2 = wrappedAsyncFunction( 2 , '2' ); const promise3 = wrappedAsyncFunction( 3 , '3' );

Useful as an implementation detail of awesome-debounce-promise.

License

MIT © slorber

