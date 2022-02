Wait the first event in a set of event pairs, then clean up after itself.

Install

$ npm install await -first --save

Example

awaitFirst(ee, events)

const EventEmitter = require ( 'events' ); const awaitFirst = require ( 'await-first' ); async function waitMessageOrClose ( ee ) { const o = await awaitFirst(ee, [ 'message' , 'close' ]); switch (o.event) { case 'message' : const msg = o.args[ 0 ]; console .log( 'new message =>' , msg); break ; case 'close' : console .log( 'closed' ); break ; } } const ee = new EventEmitter(); waitMessageOrClose(ee); setTimeout( () => { ee.emit( 'message' , 'hello world' ); }, 1000 );

obj.awaitFirst(events)