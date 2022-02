avoriaz

a Vue.js testing utility library

Deprecation

This library will be deprecated once vue-test-utils is released.

Installation

npm install --save-dev avoriaz

Documentation

Examples

Assert wrapper contains a child

import { mount } from 'avoriaz' import Foo from './Foo.vue' const wrapper = mount(Foo) expect(wrapper.contains( '.bar' )).to.equal( true )

Shallow render components

import { shallow } from 'avoriaz' import Foo from './Foo.vue' import Bar from './Bar.vue' const wrapper = shallow(Foo) expect(wrapper.contains(Bar)).to.equal( true )

Assert style is rendered

const button = wrapper.find( 'div > button .button-child' )[ 0 ] expect(button.hasStyle( 'color' , 'red' )).to.equal( true )

Assert method is called when DOM event is triggered

const clickHandler = sinon.stub() const wrapper = mount(Foo, { propsData : { clickHandler } }) wrapper.find( 'div .bar' )[ 0 ].trigger( 'click' ) expect(clickHandler.called).to.equal( true )

Assert wrapper contains text

const title = wrapper.find( 'h1.title' )[ 0 ] expect(title.text()).to.equal( 'some text' )

Inject globals

const $route = { path : 'http://www.example-path.com' } const wrapper = mount(Foo, { globals : { $route } }) expect(wrapper.vm.$route.path).to.equal($route.path)

Inject slots

const wrapper = mount(Foo, { slots : { default : Foo } })

Set data

wrapper.setData({ someData : 'some data' }) expect(wrapper.vm.someData).to.equal( 'some data' )

wrapper.setProps({ someProp : 'some prop' , anotherProp : 'another prop' })

