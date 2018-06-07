openbase logo
openbase logo
CategoriesLeaderboard
ava

avalon2

by 司徒正美
2.2.10 (see all)

an elegant efficient express mvvm framework

Home
npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

34

GitHub Stars

5.8K

Maintenance

Last Commit

4yrs ago

Contributors

70

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

Categories

Reviews

Be the first to rate

Readme

npm version Travis CI Status Codecov LICENSE Build Status

Browser Matrix 

npm install avalon2

es6调用方式

import * as avalon from 'avalon2'

English tutorials

avalon cookbook

这是基于官网制成的电子书,方便大家离线阅览

avalon2官网

这是基于gitbook制作的,对移动端支持很好,大家上班或睡觉时,可以过目一下.

avalon2+webpack2手脚架

QuickStart

大家期望已久的avalon2+mmRouter+各种组件的综合示例,不断完善中

UI库1

UI库2

avalon 单页后台管理系统框架：webpack+avalon+自定义avalon-router组件+jquery+bootstrap

avalon2 SPA脚手架 MS-BUS

一个 SPA 的脚手架（模块组织加载方式、单页面局部刷新技术、路由控制、后端数据的接入与模拟等实践/完整的增删改查示例）

avalon2 组件库 ANE

一个基于 bootstrap 的组件库，有用于数据展示的 table 组件、用于数据提交的 form 组件、用于消息提示的 message 与 notification 组件、dialog 组件和用户输入组件（input/textarea/checkbox/radio/select/datepicker/timepicker/upload）等，并且还在不断完善中

CDN: https://unpkg.com/avalon2@2.2.8/dist/avalon.js

用法见https://unpkg.com/#/

请不要用2.0s这个最古老的版本

谁在用avalon

欢迎大家提交logo与官网链接

超高性能

测试页面 perf目录下的index.html, index1.4.html, index-ng.html, index-vue.html,index-react.html

亮点,如果页面上存在一个大表格或列表,其他框架会在浏览器加载页面时会卡一下(白屏), 而avalon则平缓多了

thanks http://charts.udpwork.com/

支持后端渲染

avalon2.1.5起支持后端渲染,详见这里

avalon2 学习教程(包括组件)

HTML指南

属性值必须用双引号括起,标签名必须小写, 标签必须被关闭（正常关闭，或自关闭）

组件, 在兼容IE6-8的情况下,组件必须用wbr, xmp做容器

组件名如果不充当标签名,可以不以ms-开头.

绑定属性建议使用短指令方式定义,即ms-if可以改成:if

ms-duplex指令除了change, rebounce过滤器外,不建议使用其他过滤器做格式化, 建议添加ms-input, ms-change在里面处理

ms-duplex不支持对简单数组的元素的处理, 即vm.arr = [1,2,4], <input :for="el in @arr" duplex="el"

ms-important与ms-controller对应的vm.$id一个页面上只能用一次,不能存在多个同名的ms-controller. ms-important由于不继承上级的$element与$render,每次只更新它所在的区域,善用它能大大提高性能

   <div ms-controller='test'>{{@aaa}}</div>
   <div ms-controller='test'>{{@bbb}}<!--test已经使用了1次!会导致程序出错--></div>
   <div ms-important='test'>{{@bbb}}<!--test已经使用了2次!会导致程序出错--></div>

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
No reviews found
Be the first to rate

Alternatives

No alternatives found

Tutorials

No tutorials found
Add a tutorial