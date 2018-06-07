npm install avalon2

es6调用方式

import * as avalon from 'avalon2'

这是基于官网制成的电子书,方便大家离线阅览

这是基于gitbook制作的,对移动端支持很好,大家上班或睡觉时,可以过目一下.

大家期望已久的avalon2+mmRouter+各种组件的综合示例,不断完善中

一个 SPA 的脚手架（模块组织加载方式、单页面局部刷新技术、路由控制、后端数据的接入与模拟等实践/完整的增删改查示例）

一个基于 bootstrap 的组件库，有用于数据展示的 table 组件、用于数据提交的 form 组件、用于消息提示的 message 与 notification 组件、dialog 组件和用户输入组件（input/textarea/checkbox/radio/select/datepicker/timepicker/upload）等，并且还在不断完善中

CDN: https://unpkg.com/avalon2@2.2.8/dist/avalon.js

用法见https://unpkg.com/#/

请不要用2.0s这个最古老的版本

谁在用avalon

欢迎大家提交logo与官网链接

超高性能

测试页面 perf目录下的index.html, index1.4.html, index-ng.html, index-vue.html,index-react.html

亮点,如果页面上存在一个大表格或列表,其他框架会在浏览器加载页面时会卡一下(白屏), 而avalon则平缓多了

thanks http://charts.udpwork.com/

支持后端渲染

avalon2.1.5起支持后端渲染,详见这里

HTML指南

属性值必须用双引号括起,标签名必须小写, 标签必须被关闭（正常关闭，或自关闭）

组件, 在兼容IE6-8的情况下,组件必须用wbr, xmp做容器

组件名如果不充当标签名,可以不以ms-开头.

绑定属性建议使用短指令方式定义,即ms-if可以改成:if

ms-duplex指令除了change, rebounce过滤器外,不建议使用其他过滤器做格式化, 建议添加ms-input, ms-change在里面处理

ms-duplex不支持对简单数组的元素的处理, 即 vm.arr = [1,2,4] , <input :for="el in @arr" duplex="el"

ms-important与ms-controller对应的vm.$id一个页面上只能用一次,不能存在多个同名的ms-controller. ms-important由于不继承上级的$element与$render,每次只更新它所在的区域,善用它能大大提高性能