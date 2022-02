Auto responsive grid layout library for Vue.

Examples

Live demo & docs: xudafeng.github.io/autoresponsive-vue

Installation

$ npm i autoresponsive-vue --save-dev

Contributing

See our CONTRIBUTING.md for information on how to contribute.

Contributors

This project follows the git-contributor spec

License

MIT Licensed.