An autoprefixer loader for webpack.

Usage

var css = require ( '!raw!autoprefixer!./file.css' ); var css = require ( '!css!autoprefixer!./file.css' );

See css-loader to see the effect of processed url(...) s.

Or within the webpack config:

module : { loaders : [{ test : /\.css$/ , loader : 'css-loader!autoprefixer-loader?browsers=last 2 versions' }] }

Then you can: var css = require('./file.css'); .

Use in tandem with the style-loader to add the css rules to your document :

module : { loaders : [{ test : /\.css/ , loader : 'style-loader!css-loader!autoprefixer-loader' }] }

and then require('./file.css'); will compile and add the CSS to your page.

Options

browsers

Specify a single browser to support. Read more

loaders: [{ loader : 'css-loader!autoprefixer-loader?browsers=last 2 version' , ... }]

For a list of browsers use JSON syntax.

loaders: [{ loader : 'css-loader!autoprefixer-loader?{browsers:["last 2 version", "Firefox 15"]}' , ... }]

cascade

Default: true

When disabled, autoprefixer creates no visual cascade for the generated prefixes. Read more

loaders: [{ loader : 'css-loader!autoprefixer-loader?cascade=false' , ... }]

safe

Default: false

When enabled, autoprefixer will attempt to parse invalid CSS. Read more

loaders: [{ loader : 'css-loader!autoprefixer-loader?safe=true' , ... }]

add

Default: true

While disabled, autoprefixer will not add any new prefixes to your code. Read more

loaders: [{ loader : 'css-loader!autoprefixer-loader?add=false' , ... }]

remove

Default: true

Whether or not autoprefixer should automatically remove outdated prefixes. Read more

loaders: [{ loader : 'css-loader!autoprefixer-loader?remove=false' , ... }]

Install

npm install autoprefixer-loader --save-dev

Contributing

In lieu of a formal styleguide, take care to maintain the existing coding style.

Release History

3.1.0 - Upgrade dependencies, move to autoprefixer (no longer -core)

3.0.0 - Upgrade to autoprefixer-core 6.0

2.1.0 - Add add , remove options, bump autoprefixer-core

, options, bump autoprefixer-core 2.0.0 - Updated autoprefixer + postcss

1.2.0 - Added support for existing sourcemaps from earlier in the chain

0.1.0 - Initial release

License

Licensed under the MIT license.