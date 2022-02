autoprefix

Adds vendor prefixes to an object of styles through autoprefixer.

Works best in combination with react-autoprefix babel plugin to auto prefix your inline styles at compilation time :).

Installation

$ npm install autoprefix

Usage

require ( 'autoprefix' )({ alignItems : 'center' , background : 'linear-gradient(350.5deg, white, black), linear-gradient(-130deg, black, white), linear-gradient(45deg, black, white)' });

Initially inspired by react-css.

Locked to a synchronous version of autoprefixer to allow for the babel plugin for react.