An autoit DLL wrapper by nodejs

Install

$ npm install --save autoit

node-gyp is required to install this module. If you failed to install this module, please check this page to install node-gyp, and try to run "npm install --save autoit" again.

https://www.npmjs.com/package/node-gyp

Usage

var au = require ( 'autoit' ); au.Init(); au.Run( "notepad.exe" ); au.WinWait( "[Class:Notepad]" ); au.Send( "Hello, autoit & nodejs!" );

API

API parameters

Type of API parameters

Parameter starts with "sz" is a string, for example: szOption, szText Parameter starts with "n" is an integer , for example: nValue Parameter starts with "h" is a handler , which is essentially an integer , for example: hWnd, hCtrl

About the default parameters

You can call the functions with default parameters. For example ControlCommand(szTitle [, szText], szControl, szCommand [, szExtra] [, nBufSize]) you can call it with the last two parameters omitted

au.ControlCommand( "[Class:Notepad]" , "" , "[CLASS:Edit]" , "IsVisible" )

If you would like to use the default value of second parameters "szText", please fill it with undefined,

au.ControlCommand( "[Class:Notepad]" , undefined , "[CLASS:Edit]" , "IsVisible" )

API list

Return : none

Return : integer

Return : integer

Return : szClip

Return : none

ControlClick(szTitle [, szText], szControl [, szButton][, nNumClicks] [, nX][, nY])

Return : integer

ControlClick(hWnd, hCtrl [, szButton][, nNumClicks] [, nX][, nY])

Return : integer

ControlCommand(szTitle [, szText], szControl, szCommand [, szExtra][, nBufSize])

Return : szResult

ControlCommand(hWnd, hCtrl, szCommand [, szExtra][, nBufSize])

Return : szResult

ControlListView(szTitle [, szText], szControl, szCommand [, szExtra1][, szExtra2] [, nBufSize])

Return : szResult

ControlListView(hWnd, hCtrl, szCommand [, szExtra1][, szExtra2] [, nBufSize])

Return : szResult

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : szControlWithFocus

Return : szControlWithFocus

Return : hCtrl

ControlGetHandleAsText(szTitle [, szText], szControl [, nBufSize])

Return : szRetText

Return : lpRect

Return : lpRect

ControlGetText(szTitle [, szText], szControl [, nBufSize])

Return : szControlText

ControlGetText(hWnd, hCtrl [, nBufSize])

Return : szControlText

Return : integer

Return : integer

ControlMove(szTitle [, szText], szControl, nX, nY [, nWidth][, nHeight])

Return : integer

ControlMove(hWnd, hCtrl, nX, nY [, nWidth][, nHeight])

Return : integer

ControlSend(szTitle [, szText], szControl, szSendText [, nMode])

Return : integer

ControlSend(hWnd, hCtrl, szSendText [, nMode])

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

ControlTreeView(szTitle [, szText], szControl, szCommand [, szExtra1][, szExtra2] [, nBufSize])

Return : szResult

ControlTreeView(hWnd, hCtrl, szCommand [, szExtra1][, szExtra2] [, nBufSize])

Return : szResult

DriveMapAdd(szDevice, szShare, nFlags [, szUser][, szPwd] [, nBufSize])

Return : szResult

Return : integer

Return : szMapping

Return : integer

Return : integer

MouseClickDrag(szButton, nX1, nY1, nX2, nY2 [, nSpeed])

Return : integer

Return : none

Return : integer

Return : lpPoint

MouseMove(nX, nY [, nSpeed])

Return : integer

Return : none

Return : none

Return : integer

Return : integer

Return : integer

PixelSearch(lpRect, nCol [, nVar][, nStep])

Return : pPointResult

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

RunAs(szUser, szDomain, szPassword, nLogonFlag, szProgram [, szDir][, nShowFlag])

Return : integer

RunAsWait(szUser, szDomain, szPassword, nLogonFlag, szProgram [, szDir][, nShowFlag])

Return : integer

Return : none

Return : integer

Return : none

Return : szStatusText

Return : szStatusText

Return : none

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : lpPoint

Return : szRetText

Return : szRetText

Return : lpRect

Return : lpRect

Return : hWnd

Return : szRetText

Return : lpRect

Return : lpRect

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : szRetText

Return : szRetText

Return : szRetText

Return : szRetText

Return : integer

Return : integer

WinMenuSelectItem(szTitle [, szText], szItem1 [, szItem2][, szItem3] [, szItem4][, szItem5] [, szItem6][, szItem7] [, szItem8])

Return : integer

WinMenuSelectItem(hWnd, szItem1 [, szItem2][, szItem3] [, szItem4][, szItem5] [, szItem6][, szItem7] [, szItem8])

Return : integer

Return : none

Return : none

WinMove(szTitle [, szText], nX, nY [, nWidth][, nHeight])

Return : integer

WinMove(hWnd, nX, nY [, nWidth][, nHeight])

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

Return : integer

PostMessage(hWnd, nMsg [, nWParam][, nLParam])

Return : integer

SendMessage(hWnd, nMsg [, nWParam][, nLParam])

Return : integer

License

MIT © xhawk