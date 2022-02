Authing - Node.js/JavaScript

Authing JavaScript/Node SDK 由两部分组成: ManagementClient 和 AuthenticationClient 。 AuthenticationClient 包含注册登录、重置手机号邮箱、修改账号信息等方法,是以你的终端用户(End User)的身份进行请求,适合在浏览器和后端环境中使用。 ManagementClient 适合在后端或者可信任的前端环境下使用。一般来说,你在 Authing 控制台 中能做的所有操作,都能用此 SDK 完成。

安装

使用 npm :

npm install authing-js-sdk

使用 yarn :

yarn add authing-js-sdk

如果你要在 React Native 环境中使用,需要先在 RN 项目根目录运行: npx rn-nodeify --install "crypto,stream" ,之后会在项目根目录生成一个 shim.js 文件,然后在 App.js 第一行引入 import './shim.js' 。

使用 CDN:

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/authing-js-sdk/build/browser/index.min.js" > </ script > < script > var authing = new Authing.AuthenticationClient({ appId: 'AUTHING_APP_ID' , }); </ script >

使用认证模块

初始化

AuthenticationClient 初始化需要传入 AppId (应用 ID):

你可以在控制台的 应用 中查看自己的应用列表。

import { AuthenticationClient } from 'authing-js-sdk' ; const authing = new AuthenticationClient({ appId : 'YOUR_APP_ID' , });

完整参数列表如下:

appId : Authing 应用 ID(必填);

: Authing 应用 ID(必填); accessToken : 通过用户的 id_token 初始化 SDK(可选,你可以在前端 localStorage 中缓存用户 id_token ,实现记住登录的目的) 。

: 通过用户的 初始化 SDK(可选,你可以在前端 localStorage 中缓存用户 ,实现记住登录的目的) 。 timeout : 请求超时时间,单位为毫秒,默认为 10000 (10 秒)。

: 请求超时时间,单位为毫秒,默认为 10000 (10 秒)。 onError : 错误处理函数,你可以用其来全局捕捉 Authing 客户端请求的所有异常。完整的错误代码请见此文档。函数定义为:

(code: number, message : string, data : any) => void

host : Authing 服务器地址。如果你使用的是公有云版本,请忽略请参数。如果你使用的是私有化部署的版本,此参数必填。格式如下: https://authing-api.mydomain.com ,最后不带 / 。

: Authing 服务器地址。如果你使用的是公有云版本,请忽略请参数。如果你使用的是私有化部署的版本,此参数必填。格式如下: ,最后不带 。 preflight : 是否开启网络状况预检,默认为 false。此参数适用于检查用户的网络是否屏蔽了 authing 服务器域名(某些企业的内网会屏蔽第三方网站),检查成功不进行任何通知,检查失败后会调用传入的错误处理函数。执行预检之后会导致 SDK 初始化速度变慢,请谨慎使用。

: 是否开启网络状况预检,默认为 false。此参数适用于检查用户的网络是否屏蔽了 authing 服务器域名(某些企业的内网会屏蔽第三方网站),检查成功不进行任何通知,检查失败后会调用传入的错误处理函数。执行预检之后会导致 SDK 初始化速度变慢,请谨慎使用。 cdnPreflight : 是否开启 CDN 网络状况预检,默认为 false。此参数适用于检查用户的网络是否可以访问七牛云 CDN(某些开了代理的场景下无法访问),检查成功不进行任何通知,检查失败后调用传入的错误处理函数。执行 CDN 预检之后会导致 SDK 初始化速度变慢,请谨慎使用。

使用方法

如果在浏览器环境下使用该 SDK,在用户完成登录之后,SDK 会将用户的 token 写入到 localStorage ,后续请求会携带 token 访问。

const email = 'test@example.com' ; const password = 'passw0rd' ; const user = await authing.loginByEmail(email, password); await authing.updateProfile((nickname: 'Bob' ));

社会化登录

通过 authenticationClient.social.authorize 发送授权登录请求,该方法会直接打开一个新窗口,跳转到第三方社会化登录服务商(如 GitHub、微信、钉钉等)的登录授权页面,用户 完成授权之后,会自动关闭此窗口,并触发 onSuccess 回调函数,通过此函数,你可以获取到用户信息。

示例:

const authenticationClient = new AuthenticationClient({ appId : 'YOUR_APP_ID' , }); await authenticationClient.social.authorize( 'github' , { onSuccess : ( user ) => { console .log(user); }, onError : ( code, message ) => {}, position : { w : 100 , h : 100 , }, });

查看支持的社会化登录列表及接入流程 Authing 目前一共支持国内外将近 20 余种社会化登录,如微信、GitHub、Sign in with Apple、支付宝等,以下是完整的列表: !!!include(common/social-connections-table.md)!!!

小程序扫码登录

小程序扫码登录指使用 Authing 小程序 小登录 进行微信登录,点此了解更多。

你可以使用 5 行代码实现一个完整的扫码登录表单:

authenticationClient.wxqrcode.startScanning( 'qrcode' , { onSuccess : ( userInfo, ticket ) => { console .log(userInfo, ticket); }, });

完整的使用方式与参数请见 扫码登录模块。

App 扫码登录

App 扫码登录指的是使用你自己的 App 扫码登录网站,点此了解更多。

你可以使用 5 行代码实现一个完整的扫码登录表单:

authenticationClient.qrcode.startScanning( 'qrcode' , { onSuccess : ( userInfo, ticket ) => { console .log(userInfo, ticket); }, });

模块列表

AuthenticationClient 核心模块

QrCodeAuthenticationClient 小程序扫码登录和 APP 扫码登录

MfaAuthenticationClient 多因素认证模块

SocialAuthenticationClient 社会化登录模块

使用管理模块

初始化

ManagementClient 初始化需要传入用户池 ID userPoolId 和用户池密钥 secret :

你可以在此了解如何获取 userPoolId 和 secret。

import { ManagementClient } from 'authing-js-sdk' ; const managementClient = new ManagementClient({ userPoolId : 'YOUR_USERPOOL_ID' , secret : 'YOUR_USERPOOL_SECRET' , });

完整参数列表如下:

userPoolId : 用户池 ID。

: 用户池 ID。 secret : 用户池密钥。

: 用户池密钥。 accessToken : 通过管理员的 token 初始化 SDK。(可选, secret 和 accessToken 必须填其中一种 )。

: 通过管理员的 token 初始化 SDK。(可选, )。 timeout : 请求超时时间,单位为毫秒,默认为 10000 (10 秒)。

: 请求超时时间,单位为毫秒,默认为 10000 (10 秒)。 onError : 错误处理函数,你可以用其来全局捕捉 Authing 客户端请求的所有异常。函数定义为:

(code: number, message : string, data : any) => void

完整的错误代码请见此文档。

host : Authing 服务器地址。如果你使用的是公有云版本,请忽略请参数。如果你使用的是私有化部署的版本,此参数必填。格式如下: https://authing-api.mydomain.com ,最后不带 / 。

: Authing 服务器地址。如果你使用的是公有云版本,请忽略请参数。如果你使用的是私有化部署的版本,此参数必填。格式如下: ,最后不带 。 preflight : 是否开启网络状况预检,默认为 false。此参数适用于检查用户的网络是否屏蔽了 authing 服务器域名(某些企业的内网会屏蔽第三方网站),检查成功不进行任何通知,检查失败后会调用传入的错误处理函数。执行预检之后会导致 SDK 初始化速度变慢,请谨慎使用。

: 是否开启网络状况预检,默认为 false。此参数适用于检查用户的网络是否屏蔽了 authing 服务器域名(某些企业的内网会屏蔽第三方网站),检查成功不进行任何通知,检查失败后会调用传入的错误处理函数。执行预检之后会导致 SDK 初始化速度变慢,请谨慎使用。 cdnPreflight : 是否开启 CDN 网络状况预检,默认为 false。此参数适用于检查用户的网络是否可以访问七牛云 CDN(某些开了代理的场景下无法访问),检查成功不进行任何通知,检查失败后调用传入的错误处理函数。执行 CDN 预检之后会导致 SDK 初始化速度变慢,请谨慎使用。

使用方法

ManagementClient 可以用于管理用户、角色、策略、分组、组织机构、用户池配置,理论上任何你在 Authing 控制台 中能做的操作,都能用此 SDK 完成。

获取用户目录列表:

const { list, totalCount } = await managementClient.users.list();

创建角色:

const role = await managementClient.roles.create( 'code' , '角色名称' );

修改用户池配置:

const userpool = await managementClient.userpool.update({ registerDisabled : true , });

模块列表

UsersManagementClient 管理模块

RolesManagementClient 角色管理模块

GroupsManagementClient 分组管理模块

OrgManagementClient 组织机构管理模块

PoliciesManagementClient 策略管理模块

AclManagementClient 访问控制模块

UdfManagementClient 自定义字段元数据管理模块

WhitelistManagementClient 白名单管理模块

UserPoolManagementClient 用户池设置管理模块

错误处理

你可以使用 try catch 进行错误处理:

try { const user = await authing.loginByEmail( 'test@example.com' , 'passw0rd' ); } catch (error) { console .log(error.code); console .log(error.message); }

完整的错误代码请见此文档。

你还可以指定 onError 统一捕捉所有 Authing 请求异常,如使用 antd 等前端组件显示错误提示。

import { message } from 'antd' ; const authing = new AuthenticationClient({ userPoolId, onError : ( code, msg: any ) => { message.error(msg); }, });

私有化部署

私有化部署场景需要指定你私有化的 Authing 服务的 GraphQL 端点(不带协议头和 Path),如果你不清楚可以联系 Authing IDaaS 服务管理员。

import { AuthenticationClient, ManagementClient } from 'authing-js-sdk' ; const authenticationClient = new AuthenticationClient({ appId : 'YOUR_APP_ID' , host : 'https://core.you-authing-service.com' , }); const managementClient = new ManagementClient({ userPoolId : 'YOUR_USERPOOL_ID' , secret : 'YOUR_USERPOOL_SECRET' , host : 'https://core.you-authing-service.com' , });

接口索引

认证模块:

认证核心模块

扫码登录模块

多因素认证模块

社会化登录模块

管理模块:

管理用户

管理角色

管理策略

管理权限、访问控制

管理分组

管理组织机构

管理用户自定义字段

管理注册白名单

管理用户池配置

更新日志

文档中记录了每个版本的详细更改。

参与贡献

Fork it

Create your feature branch (git checkout -b my-new-feature)

Commit your changes (git commit -am 'Add some feature')

Push to the branch (git push origin my-new-feature)

Create new Pull Request

获取帮助

Join us on forum: #authing-chat