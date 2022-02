Generates random ids with a prefix (a la Stripe)

Installing

npm i auth0-id-generator

Using

Simple case:

var IdGenerator = require ( 'auth0-id-generator' ); var generator = new IdGenerator(); var id = generator.new( 'cus' ); console .log(id);

Predefined set of allowed prefixes (to avoid mistakes):

var IdGenerator = require ( 'auth0-id-generator' ); var generator = new IdGenerator([ 'cus' , 'con' ]); var id = generator.new( 'cus' ); console .log(id); generator.new( 'cli' );

To get a uid (id with a given length and without prefix):

var IdGenerator = require ( 'auth0-id-generator' ); var generator = new IdGenerator([ 'cus' , 'con' ]); var id = generator.newUid( 10 ); console .log(id);

New API

Updated api allows more customizations. Uses a new method .get() :

var generator = new IdGenerator({ len : 5 , alphabet : 'abc123' , prefix : 'foo' , separator : ':' }); generator.get();

Issue Reporting

If you have found a bug or if you have a feature request, please report them at this repository issues section. Please do not report security vulnerabilities on the public GitHub issue tracker. The Responsible Disclosure Program details the procedure for disclosing security issues.

Author

Auth0

License

This project is licensed under the MIT license. See the LICENSE file for more info.