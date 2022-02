Output audio stream to speaker in node or browser.

Use as a stream

var Speaker = require ( 'audio-speaker/stream' ); var Generator = require ( 'audio-generator/stream' ); Generator( function ( time ) { var τ = Math .PI * 2 ; return [ Math .sin(τ * time * 441 ), Math .sin(τ * time * 439 )]; }) .pipe(Speaker({ }));

Use as a pull-stream

const pull = require ( 'pull-stream/pull' ); const speaker = require ( 'audio-speaker/pull' ); const osc = require ( 'audio-oscillator/pull' ); pull(osc({ frequency : 440 }), speaker());

Use directly

Speaker is async-sink with fn(data, cb) notation.

const createSpeaker = require ( 'audio-speaker' ); const createGenerator = require ( 'audio-generator' ); let output = createSpeaker(); let generate = createGenerator( t => Math .sin(t * Math .PI * 2 * 440 )); ( function loop ( err, buf ) { let buffer = generate(); output(buffer, loop); })();

Related