Convert mp3 / wav audio data to AudioBuffer.

const decode = require ( 'audio-decode' ); const buffer = require ( 'audio-lena/mp3' ); decode(buffer, (err, audioBuffer) => {}); decode(buffer).then( audioBuffer => {}, err => {});

API

let promise = decode(source, {context}?, (err, audioBuffer)=>{}?)

Decode source , based on options and fire callback when done, or resolve a promise if no callback passed. Source type can be: ArrayBuffer, ArrayBufferView, Buffer, Blob, File or data-uri string.

options may include context property for web-audio-api context (browser-only). By default new audio-context is created.

Supported formats

Browser version uses decodeAudioData method, in node the aurora is used.

Shipped by default:

wav via wav-decoder

mp3 via aurora mp3

To enable additional format, install it as a dependency npm install --save flac.js and require once require('flac.js') .

Additional formats available:

flac via flac.js

alac via alac.js

aac via aac.js

ogg/vorbis via vorbis.js

opus via opus.js

let decode = require ( 'audio-decode' ) let flac = require ( 'audio-lena/flac' ) require ( 'flac.js' ) decode(flac).then( audioBuffer => { })

Credits

@mohayonao for wav-decoder.

@devongovett and @jensnockert for aurora.js.

@jamen as originator of this package.

Related

License

MIT © audiojs.