如果你有Vue组件建设经验,欢迎你加入我们一起完善ATUI

ATUI

A Vue.js 2.0 UI Toolkit for Web

require Vue.js >=v2.1.4

Install

$ npm install atui --save-dev

Quick Start

import 'atui/dist/greater-blue.css' import atui from 'atui' new Vue({ components : { vButton : atui.Button, vDatePicker : atui.DatePicker } }) import vDatePicker from 'atui/lib/date-picker' ; new Vue({ components : { vDatePicker : vDatePicker } })

use in browser

< script src = "//unpkg.com/vue@2.1.4" > </ script > < script src = "//unpkg.com/atui" > </ script > < script > new Vue({ components: { vButton: atui.Button } }) </ script >

Roadmap

https://github.com/aliqin/atui/wiki/roadmap

License

MIT

Thanks