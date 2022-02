I lost access to my crowd server awhile ago and things more or less stopped here.

Check out a new version that is Promise-based written in ES6 available here at https://github.com/wehkamp/atlassian-crowd-client or NPM at https://www.npmjs.com/package/atlassian-crowd-client

Atlassian Crowd Client for node.js

A node.js module for interacting with the Atlassian Crowd.

Provides the ability to Add, Remove, and Manage Users and Groups as well as SSO functionality.

Getting Started

In order to use this module you will first need to configure an application in Atlassian Crowd and Configure the Remote IP Address.

See the Atlassian Crowd Documentation (Adding an Application) for assistance.

Usage

var AtlassianCrowd = require ( 'atlassian-crowd' ); var options = { "crowd" : { "base" : "http://localhost:8059/crowd/" }, "application" : { "name" : "my application" , "password" : "pass123" } } var crowd = new AtlassianCrowd(options);

Options

If you do not know these please ask your systems administrator.

crowd.base Atlassian Crowd Base URL

application.name Application name as configured in Atlassian Crowd

application.password Application name as configured in Atlassian Crowd

API

Testing Configuration and Connectivity

A simple function to check connectivity to Atlassian Crowd.

ping(callback)

callback Function (err, res)

crowd.ping( function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res) } });

Search Users or Groups

Uses the Crowd Query Language

See Crowd Query Language Documenation for more details

search(entityType, query, callback)

entityType String 'user' or 'group'

query String Crowd Query

Search Users

crowd.search( 'user' , 'firstName="test*"' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

Search Groups

crowd.search( 'group' , 'name="*test*"' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

User Related Functions

Here you can find utilities for Managing, Creating, Removing, Users as well as Changing Passwords, and Basic Authentication (NON SSO).

Finding a User by Username

user.find(userrname, callback)

username String

callback Function (err, res)

crowd.user.find( 'user' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

Checking if User is Active

user.active(username, callback)

username String

callback Function (err, res)

crowd.user.active( 'user' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res.toString()); } });

Creating a User

user.create(firstname, lastname, displayname, email, username, password, callback)

firstname String

lastname String

displayname String

email String

username String

password String

callback Function (err)

crowd.user.create( 'Test' , 'User' , 'Test User' , 'test@foo.bar' , 'testuser' , 'abc123' , function ( err ) { if (err) { throw err; } else { console .log( 'Success' ) } });

Removing a User

user.remove(username, callback)

username String

callback Function (err)

crowd.user.remove( 'testuser' , function ( err ) { if (err) { throw err; } else { console .log( 'Success' ) } });

List a Users Group Membership

user.groups(username, callback)

username String

callback Function (err, res)

crowd.user.groups( 'testuser' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

List a Users Attributes

user.attributes(username, callback)

username String

callback Function (err, res)

crowd.user.attributes( 'testuser' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

Set a New Attribute to a User

user.setAttributes(username, name, values, callback)

username String

name String

values String or Array

Array callback Function (err, res)

crowd.user.setAttributes( 'testuser' , 'attributeName' , 'attributeValue' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

Remove an Attribute From a User

user.removeAttribute(username, name, values, callback)

username String

name String

callback Function (err, res)

crowd.user.removeAttribute( 'testuser' , 'attributeName' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

User Authentication (NON SSO)

user.authenticate(username, password, callback)

username String

password String

callback Function (err, res)

crowd.user.authenticate( 'testuser' , 'abc123' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

Changing a Users Password

user.changepassword(username, newpassword)

username String

newpassword String

callback Function (err)

crowd.user.changepassword( 'testuser' , 'newpass' , function ( err ) { if (err) { throw err; } else { console .log( 'Success' ); } });

Group Functions

Here you can find utilities for Managing, Creating, and Removing Groups.

Finding a Group

groups.find(groupname, callback)

groupname String

callback Function (err, res)

crowd.groups.find( 'crowd-administrators' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

Creating a Group

groups.create(name, description, callback)

name String

description String

callback Function (err)

crowd.groups.create( 'test-group' , 'Test Description' , function ( err ) { if (err) { throw err; } else { console .log( 'Success' ); } });

Removing a Group

groups.remove(name, callback)

name String

callback Function (err)

crowd.groups.remove( 'test-group' , function ( err ) { if (err) { throw err; } else { console .log( 'Success' ); }

Adding a User to a Group

groups.addmember(username, group, callback)

username String

group String

callback Function (err)

crowd.groups.addmember( 'testuser' , 'test-group' , function ( err ) { if (err) { throw err; } else { console .log( 'Success' ); } });

Removing a User from a Group

groups.removemember(username, group, callback)

username String

group String

callback Function (err)

crowd.groups.removemember( 'testuser' , 'test-group' , function ( err ) { if (err) { throw err; } else { console .log( 'Success' ); } });

Find the Direct Members of a Group

groups.directmembers(groupname, callback)

groupname String

callback Function (err, res)

crowd.groups.find( 'test-group' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

Find the Nested Members of a Group

groups.nestedmembers(groupname, callback)

groupname String

callback Function (err, res)

crowd.groups.nestedmembers( 'test-group' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

Session Functions

Provides SSO Functionality

Create a new Session

session.create(username, password, callback)

username String

password String

remote_addr String (optional)

callback Function (err, res)

crowd.session.create( 'testuser' , 'secret' , function ( err, token ) { if (err) { throw err; } else { console .log(token); } });

Authenticate

session.authenticate(token, remote_addr, callback)

token String

remote_addr String (optional)

callback Function (err, res)

crowd.session.authenticate( 'xAbCd345' , '192.168.1.100' , function ( err, res ) { if (err) { throw err; } else { console .log(res); } });

Destroy

session.destroy(token, callback)

token String

callback Function (err)

crowd.session.destroy( 'xAbCd345' , function ( err ) { if (err) { throw err; } else { console .log( 'Successfully Destroyed Session' ); } });

TODO