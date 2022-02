Astroboy

Astroboy(阿童木)is a Nodejs SFB(Separation of Front and Back ends) framework, built on koa2.

Install

yarn add astroboy

Run app with node

1. Compile project

tsc && cp config app/config

2. Start app.js

cd dist && node app/app.js

Run app with ts-node

1. install ts-node and typescript

yarn add typescript ts-node

2. Start app

npx ts-node app/app.ts

Run app in development mode

use astroboy-cli for js or js/ts hybrid project

use @exoskeleton/cli for typescript-only project

