Ray Tracing demo

Press k to toggle render mode

to toggle render mode Press q and e to adjust aperture (depth of field)

and to adjust aperture (depth of field) Press a and d to focal length

and to focal length Press [ andd ] to adjust exposure

glTF Example

Examples

Features

Entity–component–system (ECS) architectural

glTF support

Physically based rendering (PBR)

Post effects (WIP)

Skeleton animation

Keyframe animation

HDR

Getting Started

via CDN

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/ashes3d/build/ashes.main.js" > </ script >

via npm

npm i ashes3d

Usage

Try it

let { Asset, EntityMgr, Camera, vec3, quat, Screen, OrbitControl, MeshRenderer, Filter, Shader, Material, QuadMesh } = Ashes; let CDN = 'https://but0n.github.io/Ashes/' Material.SHADER_PATH = CDN + Material.SHADER_PATH; let gltf = CDN + 'gltfsamples/DamagedHelmet.glb' ; async function main ( ) { let screen = new Screen( '#screen' ); screen.bgColor = [ 0.2 , 0.2 , 0.2 , 1 ]; let skybox = await Asset.loadCubemap(CDN + 'res/envmap/GoldenGateBridge2/' ); let scene = EntityMgr.create( 'root - (Click each bar which has yellow border to toggle visible)' ); let mainCamera = EntityMgr.create( 'camera' ); let cam = mainCamera.addComponent( new Camera(screen.width / screen.height)); let cameraTrans = mainCamera.components.Transform; vec3.set(cameraTrans.translate, 0 , 10 , 10 ); scene.appendChild(mainCamera); mainCamera.addComponent( new OrbitControl(screen, mainCamera)); document .querySelector( 'body' ).appendChild(scene); let gltfroot = await Asset.loadGLTF(gltf, screen, skybox); scene.appendChild(gltfroot); } main();

Create a quad with texture

let quad = scene.appendChild(EntityMgr.create( 'quad' )); let quadMat = await Asset.LoadMaterial( 'stylize' ); let floor = await Asset.loadTexture(CDN + 'res/textures/floor.png' , { minFilter : screen.gl.NEAREST_MIPMAP_NEAREST }); floor.flipY = true ; Material.setTexture(quadMat, 'baseColorTexture' , floor); quadMat.shader.macros[ 'HAS_BASECOLOR_MAP' ] = '' ; let quadMR = new MeshRenderer(screen, new QuadMesh(), quadMat); quad.addComponent(quadMR); quad.components.Transform.translate[ 1 ] = -1 ; quat.fromEuler(quad.components.Transform.quaternion, -90 , 0 , 0 ); vec3.scale(quad.components.Transform.scale, quad.components.Transform.scale, 9 );

Deployment