AsciiMath to LaTeX converter

Installation

yarn add asciimath- to -latex

Usage

const asciimath2latex = require ( 'asciimath-to-latex' ) const asciimath = '2=(((3-x)xx2)/(3-x))' console .log( `asciimath: ${asciimath} ` ) const latex = asciimath2latex(asciimath) console .log( `latex: ${latex} ` )

Credits

I forgot where I copied the original code from. It's probably here.