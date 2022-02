Chart

Ascii bar chart for nodejs.

Installation

npm install jstrace/chart

Example

When data exceeds the available width the data will "roll" to the tail-end of the array. This may become an option in the future, but that's the default behaviour for now ;)

var chart = require ( 'chart' ); var clear = require ( 'clear' ); var data = [ 1 , 2 , ...]; clear(); console .log(chart(data, { width : 130 , height : 30 , pointChar : '█' , negativePointChar : '░' }));

License

MIT