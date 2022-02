Alfa Laboratory UI Presets

Набор конфигурационных файлов для компиляции и валидации проектов, основанных на arui-feather.

Установка

npm install arui-presets --save-dev

Или, если вы используете yarn:

yarn add arui-presets

Использование линтеров

commitlint

Вы можете унаследовать конфигурацию вашего commitlint от arui-presets/commitlint .

Файл commitlint.config.js вашего проекта:

module .exports = { extends : [ './node_modules/arui-presets/commitlint' ] };

eslint

Вы можете унаследовать конфигурацию вашего eslint от arui-presets/eslint . К сожалению, разработчики eslint очень нехотят делать полноценную систему для общих конфигураций, так что вам необходимо так же установить peerDependencies .

npm install eslint eslint-config-airbnb eslint-plugin- class -methods-use-this-regexp \ eslint-plugin- import eslint-plugin-jsdoc eslint-plugin-jsx-a11y eslint-plugin-react \ eslint-plugin-sort- class -members eslint-plugin-chai-friendly

Файл .eslintrc.js вашего проекта:

module .exports = { extends : require .resolve( 'arui-presets/eslint' ) };

stylelint

Вы можете унаследовать конфигурацию вашего stylelint от arui-presets/stylelint .

Файл stylelint.config.js вашего проекта:

module .exports = { extends : 'arui-presets/stylelint' };

В зависимостях этого проекта уже имеются stylelint и eslint с нужными наборами плагинов, поэтому для использования валидации достаточно добавить в "scripts" вашего package.json

"lint-css" : "stylelint ./src/**/*.css" , "lint-js" : "eslint ./src/ --ext .js,.jsx" , "lint" : "npm run lint-css && npm run lint-js" ,

Конфигурация компиляторов

babel

Вы можете использовать preset arui-presets/babel .

Файл .babelrc вашего проекта:

{ "presets" : [ "arui-presets/babel" ] }

Настройки основаны на babel-presets-env с добавлением плагинов для поддержки декораторов и нескольких оптимизаций для react.

Вы можете передать любые настройки, поддерживаемые babel-presets-env . Если вы хотите получить более адекватную для последних версий node версии компиляцию (например не компилировать async/await ) вам необходимо определить env переменную BABEL_TARGET=node . Без этой env переменной сборка будет происходить в расчете на поддерживаемые arui-feather версии браузеров.

postcss

Конфигурация для postcss требует настроек плагина postcss-custom-media. Взять их можно в arui-feather/mq .

Файл postcss.config.js вашего проекта:

const mq = require ( 'arui-feather/mq/mq.json' ); const aruiConfig = require ( 'arui-presets/postcss' ); module .exports = aruiConfig(mq);

Использование настроек webpack

В пакете также содержатся файлы с конфигурацией webpack.

webpack.base.js - общий шаблон для webpack

- общий шаблон для webpack webpack.development.js - настройки для разработческой среды

- настройки для разработческой среды webpack.production.js - настройки для боевой среды

- настройки для боевой среды webpack.typescript.js - настройки для использования typescript в проекте

Лучший способ использовать их — объединять их пакетом webpack-merge

const ARUI_TEMPLATE = require ( 'arui-presets/webpack.base' ); const ARUI_DEV_TEMPLATE = require ( 'arui-presets/webpack.development' ); const ARUI_PROD_TEMPLATE = require ( 'arui-presets/webpack.production' ); const merge = require ( 'webpack-merge' ); module .exports = merge.smart( { entry : 'src/index.js' }, ARUI_TEMPLATE, process.env.NODE_ENV === 'production' ? ARUI_PROD_TEMPLATE : ARUI_DEV_TEMPLATE );

Использование в typescript проектах

Для использования в проекте ts используйте пакет arui-presets-ts.

Лицензия