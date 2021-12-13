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arui-feather

by alfa-laboratory
19.2.2 (see all)

DEPRECATED

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

163

GitHub Stars

569

Maintenance

Last Commit

2mos ago

Contributors

111

Package

Dependencies

22

License

MPL-2.0

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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DEPRECATED
Не развивается и активно не поддерживается, используйте core-components

Alfa-Bank UI Library

npm license travis appveyor
coveralls


arui-feather — это библиотека React компонентов для создания веб-интерфейсов.

Вы можете посмотреть примеры использования на нашем сайте с документацией.

Установка

arui-feather доступен как npm-пакет.

npm install arui-feather --save

Поддерживаемые браузеры

Desktop

  • Chrome (две последние стабильные версии)
  • Edge (две последние стабильные версии)
  • Firefox (две последние стабильные версии)
  • IE 11+
  • Opera (две последние стабильные версии)
  • Safari (две последние стабильные версии)
  • Yandex (две последние стабильные версии)

Mobile

  • Android 5+
  • iOS (две последние стабильные версии)

Вёрстка

Использование в адаптивной/мобильной среде

Цветовая схема

Использование цветовой схемы

Темезация

Использование темы

Разработка

Необходимые внешние зависимости системы:

node 12 и npm

Шаги запуска демо:

  1. npm i
  2. npm run start

Запустить демо на произвольном порту:

PORT=8888 npm run start

Использовать только для обновления нескольких компонентов. Иначе не хватает памяти.

Автоматические проверки кода

Перед каждым коммитом js код проверяется через eslint, css через stylelint.

Запуск unit-тестов npm run test.

Запуск unit-тестов для определенных компонентов TESTS=amount,calendar npm run test.

Запуск unit-тестов используя Chrome npm run test -- --browser=Chrome

Запуск линтера для css npm run lint-css.

Запуск линтера для js npm run lint-js.

Запуск тестов на мобильных устройствах

Регрессионное тестирование

Для тестирования деградаций в вёрстке используется gemini.

Тесты для каждого компонента хранятся в gemini/<component>.gemini.js.

Запуск тестов производится командой npm run gemini.

Обновление или создание новых эталонных скриншотов: npm run gemini-update.

Для запуска тестов или обновления скриншотов необходимы следующие шаги:

  • export SAUCE_USERNAME=alfalab.js SAUCE_ACCESS_KEY={ ключ взять у мейнтейнеров }
  • npm run sauce-connect
  • npm run gemini или npm run gemini-update

Запуск gemini на выборочное число тестов (используется опция --grep): npm run gemini -- --grep="button|select".

Во время тестирования рендер каждого сьюта доступен по URL, например: http://localhost:8668/popup/popup_theme_alfa-on-color.popup_size_m.popup_prop-set_1

Минификация svg

Для оптимизация svg используется svgo.

npm install svgo -g
find src -name *.svg -print0 | xargs -0 -L 1 svgo

Правила контрибуции

Мы ведём задачи в issues. Для обсуждения есть чат мейнтейнеров (#arui-maintainers).

  • Уважаем тех, кто видит проблему и кидает PR.
  • Не знаете что делать — можно брать любую задачу без Assignee, назначив её на себя.
  • Знаете что делать и есть возможность — кидайте PR.
  • Знаете что делать, но нет времени — добавьте задачу (issue).

Подробнее о том, как контрибьютить в проект

Публикация

Для выпуска новой версии используйте следущие команды:

  • Выпуск патч-версии 1.0.0 -> 1.0.1 npm run release-patch
  • Выпуск минорной версии 1.0.0 -> 1.1.0 npm run release-minor
  • Выпуск мажорной версии 1.0.0 -> 2.0.0 npm run release-major

Запуск этих команд автоматически сформирует changelog, сделает новый git tag, запустит сборку и публикацию.

Deprecation policy

Deprecation публичного API должно происходить плавно, позволяя пользователям библиотеки обновляться с наименьшими неудобствами. Deprecation происходит со следующим сценарием:

  1. Обновление документации для уведомления пользователей.
  2. Выпуск минорного релиза с deprecations.
  3. Дополнительное оповещение о deprecation в Slack-канал библиотеки.

До полного удаления устаревшей функциональности в мажорном релизе, должна быть выпущена как минимум одна минорная версия для уведомления пользователей об изменениях.

Лицензия

© 2016-2020 Alfa-Bank. Код лицензирован Mozilla Public License 2.0.

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