DEPRECATED
Не развивается и активно не поддерживается, используйте core-components
arui-feather — это библиотека React компонентов для создания веб-интерфейсов.
Вы можете посмотреть примеры использования на нашем сайте с документацией.
arui-feather доступен как npm-пакет.
npm install arui-feather --save
Desktop
Mobile
Использование в адаптивной/мобильной среде
Необходимые внешние зависимости системы:
node 12 и
npm
Шаги запуска демо:
npm i
npm run start
Запустить демо на произвольном порту:
PORT=8888 npm run start
Использовать только для обновления нескольких компонентов. Иначе не хватает памяти.
Перед каждым коммитом js код проверяется через
eslint, css через
stylelint.
Запуск unit-тестов
npm run test.
Запуск unit-тестов для определенных компонентов
TESTS=amount,calendar npm run test.
Запуск unit-тестов используя Chrome
npm run test -- --browser=Chrome
Запуск линтера для css
npm run lint-css.
Запуск линтера для js
npm run lint-js.
Запуск тестов на мобильных устройствах
Для тестирования деградаций в вёрстке используется
gemini.
Тесты для каждого компонента хранятся в
gemini/<component>.gemini.js.
Запуск тестов производится командой
npm run gemini.
Обновление или создание новых эталонных скриншотов:
npm run gemini-update.
Для запуска тестов или обновления скриншотов необходимы следующие шаги:
export SAUCE_USERNAME=alfalab.js SAUCE_ACCESS_KEY={ ключ взять у мейнтейнеров }
npm run sauce-connect
npm run gemini или
npm run gemini-update
Запуск
gemini на выборочное число тестов (используется опция
--grep):
npm run gemini -- --grep="button|select".
Во время тестирования рендер каждого сьюта доступен по URL, например:
http://localhost:8668/popup/popup_theme_alfa-on-color.popup_size_m.popup_prop-set_1
Для оптимизация svg используется svgo.
npm install svgo -g
find src -name *.svg -print0 | xargs -0 -L 1 svgo
Мы ведём задачи в issues. Для обсуждения есть чат мейнтейнеров (#arui-maintainers).
Подробнее о том, как контрибьютить в проект
Для выпуска новой версии используйте следущие команды:
npm run release-patch
npm run release-minor
npm run release-major
Запуск этих команд автоматически сформирует changelog, сделает новый git tag, запустит сборку и публикацию.
Deprecation публичного API должно происходить плавно, позволяя пользователям библиотеки обновляться с наименьшими неудобствами. Deprecation происходит со следующим сценарием:
До полного удаления устаревшей функциональности в мажорном релизе, должна быть выпущена как минимум одна минорная версия для уведомления пользователей об изменениях.
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