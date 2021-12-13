DEPRECATED

Не развивается и активно не поддерживается, используйте core-components

Alfa-Bank UI Library





arui-feather — это библиотека React компонентов для создания веб-интерфейсов.

Вы можете посмотреть примеры использования на нашем сайте с документацией.

Установка

arui-feather доступен как npm-пакет.

npm install arui-feather --save

Поддерживаемые браузеры

Desktop

Chrome (две последние стабильные версии)

Edge (две последние стабильные версии)

Firefox (две последние стабильные версии)

IE 11+

Opera (две последние стабильные версии)

Safari (две последние стабильные версии)

Yandex (две последние стабильные версии)

Mobile

Android 5+

iOS (две последние стабильные версии)

Вёрстка

Использование в адаптивной/мобильной среде

Цветовая схема

Использование цветовой схемы

Темезация

Использование темы

Разработка

Необходимые внешние зависимости системы:

node 12 и npm

Шаги запуска демо:

npm i npm run start

Запустить демо на произвольном порту:

PORT=8888 npm run start

Использовать только для обновления нескольких компонентов. Иначе не хватает памяти.

Автоматические проверки кода

Перед каждым коммитом js код проверяется через eslint , css через stylelint .

Запуск unit-тестов npm run test .

Запуск unit-тестов для определенных компонентов TESTS=amount,calendar npm run test .

Запуск unit-тестов используя Chrome npm run test -- --browser=Chrome

Запуск линтера для css npm run lint-css .

Запуск линтера для js npm run lint-js .

Запуск тестов на мобильных устройствах

Регрессионное тестирование

Для тестирования деградаций в вёрстке используется gemini .

Тесты для каждого компонента хранятся в gemini/<component>.gemini.js .

Запуск тестов производится командой npm run gemini .

Обновление или создание новых эталонных скриншотов: npm run gemini-update .

Для запуска тестов или обновления скриншотов необходимы следующие шаги:

export SAUCE_USERNAME=alfalab.js SAUCE_ACCESS_KEY={ ключ взять у мейнтейнеров }

npm run sauce-connect

npm run gemini или npm run gemini-update

Запуск gemini на выборочное число тестов (используется опция --grep ): npm run gemini -- --grep="button|select" .

Во время тестирования рендер каждого сьюта доступен по URL, например: http://localhost:8668/popup/popup_theme_alfa-on-color.popup_size_m.popup_prop-set_1

Минификация svg

Для оптимизация svg используется svgo.

npm install svgo -g find src -name *.svg -print0 | xargs -0 -L 1 svgo

Правила контрибуции

Мы ведём задачи в issues. Для обсуждения есть чат мейнтейнеров (#arui-maintainers).

Уважаем тех, кто видит проблему и кидает PR.

Не знаете что делать — можно брать любую задачу без Assignee, назначив её на себя.

Знаете что делать и есть возможность — кидайте PR.

Знаете что делать, но нет времени — добавьте задачу (issue).

Подробнее о том, как контрибьютить в проект

Публикация

Для выпуска новой версии используйте следущие команды:

Выпуск патч-версии 1.0.0 -> 1.0.1 npm run release-patch

Выпуск минорной версии 1.0.0 -> 1.1.0 npm run release-minor

Выпуск мажорной версии 1.0.0 -> 2.0.0 npm run release-major

Запуск этих команд автоматически сформирует changelog, сделает новый git tag, запустит сборку и публикацию.

Deprecation policy

Deprecation публичного API должно происходить плавно, позволяя пользователям библиотеки обновляться с наименьшими неудобствами. Deprecation происходит со следующим сценарием:

Обновление документации для уведомления пользователей. Выпуск минорного релиза с deprecations. Дополнительное оповещение о deprecation в Slack-канал библиотеки.

До полного удаления устаревшей функциональности в мажорном релизе, должна быть выпущена как минимум одна минорная версия для уведомления пользователей об изменениях.

Лицензия

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