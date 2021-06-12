ArtiPub (Article Publisher 的简称，意为 "文章发布者") 是一款开源的一文多发平台，可以帮助文章作者将编写好的文章自动发布到掘金、SegmentFault、CSDN、知乎、开源中国等技术媒体平台，传播优质知识，获取最大的曝光度。ArtiPub 安装简单，提供了多种安装方式，可以一键安装使用，安装一般只要 5 分钟。
ArtiPub 目前支持文章编辑、文章发布、数据统计的功能，后期我们会加入存量文章导入、数据分析的功能，让您更好的管理、优化您的技术文章。此外，我们还会接入更多媒体渠道，真正做到让文章随处可阅。
⚠️⚠️⚠️ 增加登录注册功能之后，mongodb表结构发生较大变化，前后不兼容，建议重命名mongodb库名以做备份，后端应用启动后会重新初始化
artipub库，再迁移原来文章至新表
浏览器插件配置后端地址: http://121.41.169.182:3000
⚠️⚠️⚠️ 目前使用的是免费MongoDB服务，只有512M空间，会不定期删除内容，请自行做好文章备份。
由于各个平台会不定期更新文章发布页面，所以部分平台可能会失效，没有那么及时更新支持。请勿发布垃圾文章，否则账号可能会被对应平台封禁。
如若github clone网络过慢，可使用如下同步更新的国内仓库。
ArtiPub 提供 3 种安装方式如下。
通过 Docker，可以免去安装 MongoDB 的步骤，也是我们最推荐的安装方式。使用 Docker 安装 ArtiPub 前，请确保您安装了 Docker 以及 Docker Compose。docker运行 ArtiPub 有两种方式。
适用于你本地之前没有运行
mongodb 容器。 在您的项目目录下创建
docker-compose.yaml 文件，输入如下内容。
version: "3.3"
services:
app:
image: "tanliyuan123/artipub:1.2.0"
environment:
MONGO_HOST: "mongo"
# MONGO_USERNAME: root
# MONGO_PASSWORD: example
ARTIPUB_API_ADDRESS: "http://localhost:3000" # 后端API地址，如果安装地址不在本机，请修改为协议+服务器IP地址+端口号（默认为3000）
ports:
- "8000:8000" # frontend
- "3000:3000" # backend
depends_on:
- mongo
mongo:
image: mongo:latest
restart: always
#volumes:
# - "E:\\mongodb:/data/db"
ports:
- "27017:27017"
然后在命令行中输入如下命令。如果你想再次启动容器时上次内容不会被销毁，去掉
volumes 两行的注释，改成自己本地路径即可。
docker-compose up
然后在浏览器中输入
http://localhost:8000 可以看到界面。
注意⚠️，如果您的 Docker 宿主机不是本机，例如您用了 Docker Machine 或者 Docker 服务在其他机器上，您需要将环境变量
ARTIPUB_API_ADDRESS 改为宿主机 IP + 端口号（默认 3000）。然后，在浏览器输入
http://< 宿主机 IP>:8000 即可看到界面。
独立启动 artipub 镜像
如果你本地已有启动的mongodb容器，不想用上面方式再起一个。其中
goofy_ganguly 为本地已启动的 mongodb 容器名, 替换成你本地的即可。
docker run --rm -it --link goofy_ganguly -p 3000:3000/tcp -p 8000:8000/tcp tanliyuan123/artipub:1.2.0
如果您对 npm 熟悉，且已经有 MongoDB 的环境，这是最为快捷的方式。
从0.1.6版本开始前后端分开打包.
安装 artipub-front 前端包
安装 artipub-backend 后端包
安装 npm 包时，为了加速下载速度，可以加入
--registry 参数来设置镜像源（后面源码安装时也可以这样操作）
npm install -g artipub-frontend --registry=https://registry.npm.taobao.org
成功运行后，在浏览器中输入
http://localhost:8000 可以看到界面。
克隆 Github Repo
git clone https://github.com/crawlab-team/artipub
安装 npm 包
cd artipub/frontend
npm install
cd artipub/backend
npm install
启动前端
//frontend 目录下
npm run dev
启动后端
//backend 目录下
npm run dev
//运行prod 需先全局安装pm2
npm i pm2 -g
npm run prod
配置数据库
数据库的配置在
backend/src/config.ts 中，可以按情况配置。
配置后端 API 地址
如果您部署的服务不在本机，需要在
frontend/src/constants.ts 中将
apiEndpoint 改成对应的 IP 地址 + 端口。
利用了爬虫技术将文章发布到各大平台。ArtiPub 的爬虫是用了 Google 开发的自动化测试工具 Puppeteer，这个工具不仅可以获取需要有 ajax 动态内容的数据，还可以来做一些模拟操作，类似于 Selenium，但更强大。如何进行登陆操作呢？其实 ArtiPub 是通过 Chrome 插件获取了用户登陆信息（Cookie），将 Cookie 注入到 Puppeteer 操作的 Chromium 浏览器中，然后浏览器就可以正常登陆网站进行发文操作了。Cookie 是保存在用户自己搭建的 MongoDB 数据库里，不对外暴露，因此很安全。
下图是 ArtiPub 的架构示意图：
架构原理简介如下：
程序员和技术人员常常会写技术文章和博客，用作技术分享、产品分享或提供咨询等等。技术博主通常需要在多个媒体渠道发布文章，例如掘金、SegmentFault、CSDN、知乎、简书、微信公众号等等，以求最大的关注度。但是，发布文章到这么多平台费时费神，需要不断地复制粘贴；同时，作者想查看阅读数时还需要来回切换各个网站来进行统计。这非常不方便。ArtiPub 主要就是为了来解决上述这些问题的。
市面上已经存在一文多发平台了，例如 OpenWrite，为何还要创建 ArtiPub 呢？或许其他一文多发平台也是一个替代方案，但它们要求用户将自己的账户信息例如 Cookie 或账号密码上传到对方服务器，这很不安全，一旦平台发生问题，自己的账户信息会遭到泄漏。虽然我相信一般平台不会恶意操作用户的账户，但如果出现误操作，您的账户隐私将遭到泄漏，平台上的财产也可能遭到损坏，有这样的风险需要考虑。ArtiPub 不要求用户上传账户信息，所有账户信息全部保存在用户自己的数据库里，因此规避了这个安全风险。
另外，由于 ArtiPub 是开源的，JS 源码也比较易于理解，可扩展性很强，用户如果有其他平台的接入需求，完全可以更改源码来实现自己的需求，不用等待平台更新。开发组也将持续开发 ArtiPub，将其打造得更实用和易用。
非常欢迎优秀的开发者来贡献 ArtiPub。在提 Pull Request 之前，请首先阅读源码，了解原理和架构。如果不懂的可以加作者微信 tikazyq1 注明 ArtiPub。
如果您觉得 ArtiPub 对您有帮助，请扫描下方群二维码，如果群满，请加作者微信 tikazyq1 并注明 "ArtiPub"，作者会将你拉入群。