artDialog
artDialog——经典、优雅的网页对话框控件。
文档与示例 | AngularJS 版本
npm install --save-dev art-dialog
成功案例
超过 40 万网站在使用 artDialog，其中不乏国内顶尖的产品：
更新历史
7.0.0
- 支持 Webpack
- 支持 Npm
- 将 CSS 打包到 JS 中
6.0.4
-
content()方法传入隐藏元素并显示，并且
remove()的时候会将元素插入到
body避免被销毁 #103 #126
- 修复
button方法可能会多次绑定事件的问题
- 模态对话框可以避免 shift + tab 将焦点移出对话框 #67
6.0.3
- 修复
button方法直接传入 html 不显示的问题
- 修复版本管理导致#78重现问题
6.0.2
- 提供无依赖 seajs 与 requirejs 的版本
- 取消按钮增加
cancelDisplay配置，保留
cancel事件的同时也不会显示取消按钮
6.0.1
- 进一步完善焦点管理，避免抢夺开发者自己设置的焦点#67
- 修复对话框内容使用 html5 data-id 属性冲突的问题#78
- 改善 Esc 快捷键与 cancel 的问题#36
6.0.0
- 功能增强：支持定义左下角的区域 HTML、支持 12 个方向的气泡对话框、支持无标题栏与按钮区的对话框
- 更好的交互体验：更加先进的焦点管理，支持无障碍访问
- 面向未来：基于 HTML5 Dialog 的 API
- 模块化：支持 AMD、CMD 规范
- 可选增强版：拖拽支持、简化框架页面调用
授权协议
免费，且开源，基于LGPL-3.0协议。
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