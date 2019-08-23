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art.dialog

by 糖饼
7.0.0 (see all)

经典的网页对话框组件

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3.1K

Maintenance

Last Commit

2yrs ago

Contributors

10

Package

Dependencies

0

License

LGPL-3.0

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

artDialog

CDNJS NPM Version NPM Downloads

artDialog——经典、优雅的网页对话框控件。

文档与示例 | AngularJS 版本

npm install --save-dev art-dialog

成功案例

超过 40 万网站在使用 artDialog，其中不乏国内顶尖的产品：

更新历史

7.0.0

  1. 支持 Webpack
  2. 支持 Npm
  3. 将 CSS 打包到 JS 中

6.0.4

  1. content()方法传入隐藏元素并显示，并且remove()的时候会将元素插入到body避免被销毁 #103 #126
  2. 修复button方法可能会多次绑定事件的问题
  3. 模态对话框可以避免 shift + tab 将焦点移出对话框 #67

6.0.3

  1. 修复button方法直接传入 html 不显示的问题
  2. 修复版本管理导致#78重现问题

6.0.2

  1. 提供无依赖 seajs 与 requirejs 的版本
  2. 取消按钮增加cancelDisplay配置，保留cancel事件的同时也不会显示取消按钮

6.0.1

  1. 进一步完善焦点管理，避免抢夺开发者自己设置的焦点#67
  2. 修复对话框内容使用 html5 data-id 属性冲突的问题#78
  3. 改善 Esc 快捷键与 cancel 的问题#36

6.0.0

  1. 功能增强：支持定义左下角的区域 HTML、支持 12 个方向的气泡对话框、支持无标题栏与按钮区的对话框
  2. 更好的交互体验：更加先进的焦点管理，支持无障碍访问
  3. 面向未来：基于 HTML5 Dialog 的 API
  4. 模块化：支持 AMD、CMD 规范
  5. 可选增强版：拖拽支持、简化框架页面调用

授权协议

免费，且开源，基于LGPL-3.0协议。

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