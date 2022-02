ArrayBuffer loader for webpack

Supported Platforms

Modern Browsers (IE >= 10)

Node.js

Getting Started

$ yarn add arraybuffer-loader

or

$ npm install arraybuffer-loader

Usage

If you read only the specific extensions (e.g. wasm), please add loader in webpack.config.js .

module : { rules : [ { test : /\.png$/ , loaders : [ 'arraybuffer-loader' ], }, ], },

Or if reading an arbitrary extension, use require .

const buffer = require ( 'arraybuffer!./data.dat' ) const array = new Uint8Array (buffer)

See also offical document Loaders.

For .wasm file

Webpack 4 or later has embedded WASM parser. So, please set type: 'javascript/auto' when use arraybuffer-loader .

module : { rules : [ { test : /\.wasm$/ , type : 'javascript/auto' , loaders : [ 'arraybuffer-loader' ], }, ], },

License

MIT © Pine Mizune