Filter by keys in array tree.

import arrayTreeFilter from 'array-tree-filter' ; const data = [{ value : 'a' , children : [{ value : 'b' , children : [{ value : 'c' }, { value : 'd' , }] }], }]; const values = [ 'a' , 'b' , 'c' ]; const result = arrayTreeFilter( data, (item, level) => item.value === values[level] ); console .log(result);