Convert a plain array of nodes (with pointers to parent nodes) to a nested data structure.

Solves a problem with conversion of retrieved from a database sets of data to a nested data structure (i.e. navigation tree).

Installation

$ npm install array-to-tree --save

Usage

var arrayToTree = require ( 'array-to-tree' ); var dataOne = [ { id : 1 , name : 'Portfolio' , parent_id : undefined }, { id : 2 , name : 'Web Development' , parent_id : 1 }, { id : 3 , name : 'Recent Works' , parent_id : 2 }, { id : 4 , name : 'About Me' , parent_id : undefined } ]; arrayToTree(dataOne); var dataTwo = [ { _id : 'ec654ec1-7f8f-11e3-ae96-b385f4bc450c' , name : 'Portfolio' , parent : null }, { _id : 'ec666030-7f8f-11e3-ae96-0123456789ab' , name : 'Web Development' , parent : 'ec654ec1-7f8f-11e3-ae96-b385f4bc450c' }, { _id : 'ec66fc70-7f8f-11e3-ae96-000000000000' , name : 'Recent Works' , parent : 'ec666030-7f8f-11e3-ae96-0123456789ab' }, { _id : '32a4fbed-676d-47f9-a321-cb2f267e2918' , name : 'About Me' , parent : null } ]; arrayToTree(dataTwo, { parentProperty : 'parent' , customID : '_id' });

API

Parameters

Array data : An array of data

: An array of data Object options : An object containing the following fields: parentProperty (String): A name of a property where a link to a parent node could be found. Default: 'parent_id'. childrenProperty (String): A name of a property where children nodes are going to be stored. Default: 'children'. customID (String): An unique node identifier. Default: 'id'.

: An object containing the following fields:

Return

Array: Result of transformation

License

MIT © Philipp Alferov