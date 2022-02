Randomize the order of items in an array

Uses the Durstenfeld algorithm which is based on the Fisher–Yates algorithm.

Install

$ npm install array -shuffle

Usage

import arrayShuffle from 'array-shuffle' ; const shuffled = arrayShuffle([ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ]);

API

array

Type: Array

The array to shuffle.