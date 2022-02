Like ES2015 Array.find .

Find array elements. Executes a callback for each element, returns the first element for which its callback returns a truthy value.

Usage

var find = require ( 'array-find' ); var numbers = [ 1 , 2 , 3 , 4 ]; find(numbers, function ( element, index, array ) { return element === 2 ; }); var robots = [{ name : 'Flexo' }, { name : 'Bender' }, { name : 'Buster' }]; find(robots, function ( robot, index, array ) { return robot.name === 'Bender' ; }); find(robots, function ( robot, index, array ) { return robot.name === 'Fry' ; });

Optionally pass in an object as third argument to use as this when executing callback.

Install

$ npm install array-find

License

MIT