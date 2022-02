中国行政区域数据(含港澳台)

v5

增加广东省中山市和东莞市的区镇数据(参考京东 pc 端的地区选择)

v3

增加港澳台数据(参考京东 pc 端的地区选择),v3之后不再提供或更新街道数据

v2

v2版本中, data.js 中不再包含街道数据,以减小打包体积。格式化的街道数据单独存放在 street.js 中,单独暴露全局变量 STREETS 。可通过该CDN链接单独引入,或者下载该文件自行引入。

v1

v1版本中, data.js 包含省市区以及街道数据。

Installation

Install the pkg with npm:

npm install area-data --save

or yarn

yarn add area-data

or bower

bower install area-data

获取数据

// v5之前的版本 import AreaData from 'area-data' ; // v5及之后的版本 import { pca, pcaa } from 'area-data' ; // 可以根据需要按需引入: import PCA from 'area-data/pca' ; import PCAA from 'area-data/pcaa' ; pca[ '86' ] // 等同于 AreaData[ '86' ] // 所有省份:{ '110000' : '北京市' , '120000' : '天津市' , '130000' : '河北省' , ...} pcaa[ '130000' ] // 等同于 AreaData[ '130000' ] // 对应省份的所有城市:{ '130100' : '石家庄市' , '130200' : '唐山市' , '130300' : '秦皇岛市' , ...} pcaa[ '130200' ] // 等同于 AreaData[ '130200' ] // 对应市的所有县区:{ '130201' : '市辖区' , '130202' : '路南区' , '130203' : '路北区' , ...} AreaData[ '130202' ] // 对应县区的所有街道:{ '130202001000' : '学院南路街道' , '130202002000' : '友谊街道' , ...}

数据来源: 最新省市区数据来自 area-puppeteer.

LICENSE

MIT