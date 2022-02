Detect the archive type of a Buffer/Uint8Array

Install

$ npm install --save archive- type

Usage

const archiveType = require ( 'archive-type' ); const readChunk = require ( 'read-chunk' ); const buffer = readChunk.sync( 'unicorn.zip' , 0 , 262 ); archiveType(buffer);

API

Returns an Object with:

ext - One of the supported file types

- One of the supported file types mime - The MIME type

Or null when no match.

input

Type: Buffer Uint8Array

It only needs the first 262 bytes.

Supported file types

7z

bz2

gz

rar

tar

zip

xz

gz

Related

archive-type-cli - CLI for this module

License

MIT © Kevin Mårtensson