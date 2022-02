map

Produces a new collection of values by mapping each value in coll through the iteratee function.

Parameters

input (Array | Object | Iterable)

iteratee Function

Examples

import awaitify from 'apr-awaitify' ; import map from 'apr-map' ; const stat = awaitify(fs.stat); const files = [ 'file1' , 'file2' , 'file3' ]; const stats = await map(files, async (file) => await stat(file); );

Returns Promise

series

limit

