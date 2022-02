Applies the function iteratee to each item in coll , in parallel.

Parameters

input (Array | Object | Iterable)

iteratee Function

Examples

import awaitify from 'apr-awaitify' ; import forEach from 'apr-for-each' ; const writeFile = awaitify(fs.writeFile); const files = [ '/home/.vimrc' , '/home/.zshrc' ]; await forEach(files, async (file) => await writeFile(file, 'boom' ) );

Returns Promise

series

Parameters

input (Array | Object | Iterable)

iteratee Function

Returns Promise

limit

Parameters

input (Array | Object | Iterable)

limit Number

iteratee Function

Returns Promise